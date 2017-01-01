На Луне запустят мобильную связь

Vodafone совместно с Nokia в следующем году запустят первую зону покрытия мобильной связи на Луне. После этого, можно будет передавать информацию высокой четкости на Землю.

На Луне будет мобильная связь gettyimages.co.uk

Луна получит первую зону покрытия мобильной связи в 2019 году. Это позволит передавать информацию высокой четкости на Землю, сообщает Reuters.

Как отмечается, мобильная связь является частью проекта, который направлен на поддержку лунной миссии, финансируемой из частных источников.

Реализовать проект будет компания Vodafone Germany. Они сообщили, что будут поддерживать миссию, которая будет первой, спустя 50 лет после того, как первые астронавты NASA отправились на Луну.

Партнером Vodafone будет компания Nokia, которая разработает небольшие технологические устройства, которые будут обеспечивать мобильную связь на спутнике Земли.

"Этот проект предполагает радикально инновационный подход к развитию инфраструктуры мобильной сети", - сказал исполнительный директор Vodafone Germany.

Напомним, Япония планирует в 2020-х годах отправить своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий благодаря вероятному участию в международной программе по строительству модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet