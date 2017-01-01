В США наиболее значимой угрозой считают Россию

Американский генерал назвал РФ единственной угрозой существованию Штатов. При этом в краткосрочной перспективе самой опасной является Северная Корея.

Начальник Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, выступая на конференции в Виргинии 28 февраля, что Штаты считают Россию наиболее значительной угрозой, а КНДР - наиболее непредсказуемой, соощает РИА Новости.

"Думаю, что Россия - наиболее значительная угроза, просто потому, что они являются единственной угрозой существованию нашей страны в данный момент", - отметил Хайтен.

При этом он указал, что в краткосрочной перспективе самую сильную угрозу представляет непредсказуемая Северная Корея.

Хайтен отметил, что США вырабатывают различные подходы к противникам, к которым он отнес и Китай.

"Против (Северной) Кореи мы используем оборону, против России и Китая элементы космической, киберобороны", - рассказал американский генерал.

Отметим, ранее в этот же день глава американского Центрального командования генерал Джозеф Вотел в докладе комитету палаты представителей по Вооруженным силам заявил, что Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке. Самыми большими угрозами для США он назвал Иран, Россию и Китай, причем последние, по его мнению, могут подорвать лидирующие позиции Вашингтона.

Доклад: РФ - главная угроза в Восточной Европе

Напомним, противодействие России и Китаю легло в основу новой Национальной оборонной стратегии США, обнародованной в январе 2018 года.

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