В США наиболее значимой угрозой считают Россию
Начальник Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, выступая на конференции в Виргинии 28 февраля, что Штаты считают Россию наиболее значительной угрозой, а КНДР - наиболее непредсказуемой, соощает РИА Новости.
При этом он указал, что в краткосрочной перспективе самую сильную угрозу представляет непредсказуемая Северная Корея.
Хайтен отметил, что США вырабатывают различные подходы к противникам, к которым он отнес и Китай.
Отметим, ранее в этот же день глава американского Центрального командования генерал Джозеф Вотел в докладе комитету палаты представителей по Вооруженным силам заявил, что Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке. Самыми большими угрозами для США он назвал Иран, Россию и Китай, причем последние, по его мнению, могут подорвать лидирующие позиции Вашингтона.
Доклад: РФ - главная угроза в Восточной Европе
Напомним, противодействие России и Китаю легло в основу новой Национальной оборонной стратегии США, обнародованной в январе 2018 года.
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