В Новой Зеландии создали вирус для убийства кроликов

Новозеландские власти будут использовать новый вирус для борьбы с кроликами, которые размножаются слишком быстро .

С помощью вирусов с кроликами в стране борются вот уже 20 лет

Вирус RHDV1-K5 выпустят в природу в марте 2018 года. Он будет действовать на внутренние органы кроликов, вызывая у них лихорадку и проблемы с дыханием. Отмечается, что они будут умирать всего через несколько дней после заражения. На других животных или человека вирус не действует.

Растущая популяция кроликов - серьезная проблема для сельского хозяйства Новой Зеландии. Они наносят ущерб земле и конкурируют с обычным скотом на пастбищах.

По данным Министерства сельского хозяйства, кролики наносят стране ущерб в 36 миллионов долларов ежегодно, а на борьбу с ними тратят ещё половину от этой суммы.

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В Новой Зеландии борются с кроликами с помощью вирусов с 1997 года. Тогда власти страны использовали RHDV (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus), но за 20 лет у животных выработался иммунитет.

Другие способы борьбы с кроликами власти страны называют неэффективными. Их пытались отстреливать, травить, устанавливать специальные заграждения, но это не привело к ощутимым результатам.

Мнения жителей Новой Зеландии о необходимости борьбы с вредителями таким радикальным способом разделились. Фермеры поддержали инициативу, заявив, что если этого не сделать, то ущерб от кроликов “можно будет только представить“. Защитники животных заявили, что есть «более гуманные методы», но не пояснили, какие.