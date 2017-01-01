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В Boeing назвали самые опасные моменты авиаполетов

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Согласно анализу коммерческих рейсов со всего мира с 2007 по 2016 год, почти половина всех несчастных случаев со смертельным исходом произошли во время окончательного снижения или посадки самолета.
В Boeing назвали самые опасные моменты авиаполетов
espreso.tv

Американская компания Boeing назвала самые опасные моменты авиаполетов по результатам анализа коммерческих рейсов со всего мира с 2007 по 2016 годы. Так, 48% всех несчастных случаев со смертельным исходом произошли во время окончательного снижения или посадки самолета, сообщает Msn.com.

"На взлете и при наборе высоты произошло 13% смертельных случаев. Во время самого полета, который занимает 57% полета, было 11% крупных аварий", - отмечается в сообщении.

Напомним, за 2017 год в мире произошло девять фатальных авиакатастроф, приведших в общем до 67 смертей. Это самые низкие показатели смертности от авиакатастроф за всю историю авиации.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, авиаперелет, авиакомпании, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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