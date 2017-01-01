В Boeing назвали самые опасные моменты авиаполетов

Согласно анализу коммерческих рейсов со всего мира с 2007 по 2016 год, почти половина всех несчастных случаев со смертельным исходом произошли во время окончательного снижения или посадки самолета.

Американская компания Boeing назвала самые опасные моменты авиаполетов по результатам анализа коммерческих рейсов со всего мира с 2007 по 2016 годы. Так, 48% всех несчастных случаев со смертельным исходом произошли во время окончательного снижения или посадки самолета, сообщает Msn.com.

"На взлете и при наборе высоты произошло 13% смертельных случаев. Во время самого полета, который занимает 57% полета, было 11% крупных аварий", - отмечается в сообщении.

Напомним, за 2017 год в мире произошло девять фатальных авиакатастроф, приведших в общем до 67 смертей. Это самые низкие показатели смертности от авиакатастроф за всю историю авиации.

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