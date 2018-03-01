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В сети появились фото заснеженного Амстердама

Комментариев: 2
В этом году пушистый снег буквально укутал Амстердам, хотя он редко когда становится белым. Город стал волшебным, будто из сказки Андерсена.

В сети появились снимки заснеженного Амстердама. Их в среду, 28 февраля, на своей странице в соцсети Instagram опубликовал фотограф Габриэль.

Город редко становится белым. Но в этом году пушистый снег буквально укутал Амстердам.

Более 30 тысяч пользователей были восхищены снимками города.

Напомним, ранее были опубликованы фото столицы Италии, которую накрыли аномальные снегопады.

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Теги: снегопады, зима, фото, снег, Амстердам
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wnt    01.03.2018, 11:32
Оценка:  +1
wnt
Вообще-то в сказках Андерсона описан датский Копенгаген))
allisska    01.03.2018, 10:56
Оценка:  +1
allisska
Сказочное фото!
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