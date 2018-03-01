В сети появились фото заснеженного Амстердама

В этом году пушистый снег буквально укутал Амстердам, хотя он редко когда становится белым. Город стал волшебным, будто из сказки Андерсена.

В сети появились снимки заснеженного Амстердама. Их в среду, 28 февраля, на своей странице в соцсети Instagram опубликовал фотограф Габриэль.

Город редко становится белым. Но в этом году пушистый снег буквально укутал Амстердам.

Более 30 тысяч пользователей были восхищены снимками города.

Напомним, ранее были опубликованы фото столицы Италии, которую накрыли аномальные снегопады.