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В России вернут вытрезвители

Комментариев: 3
Также в РФ появится скорая помощь по выведению из запоя.
Вопрос о создании системы вытрезвителей практически решен
Вопрос о создании системы вытрезвителей практически решен
buhlovka.ru

В России вновь откроют вытрезвители и введут скорую помощь по выведению из запоя, которая будет оказывать услуги на дому.  Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в интервью Известиям.

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Брюн рассказал, что пока неизвестно когда именно откроются вытрезвители, однако вопрос о их создании практически решен. Он добавил, что система вытрезвителей будут существовать в наркологических клиниках, при органах соцзащиты и как самостоятельные объекты.

В апреле в Москве запустят бесплатную скорую помощь по выведению из запоя, которая также будет выводить из состояния интоксикации при помощи капельниц и растворов.

“Сверхзадача - не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости - госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения“, - отметил Брюн.

Напомним, с 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и продажу энергетических напитков, которые содержат спирт. Ранее в октябре 2017 года в РФ истек срок запрета на продажу спиртосодержащих продуктов, в том числе концентрата Боярышник.

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Теги: Россия, Минздрав, вытрезвитель, запой
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Комментариев (3)
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Woodbrother    01.03.2018, 12:07
Оценка:  0
Woodbrother
На россии нужно детские вытрезвители срочно сроить. Детский алкоголизм - основная причина смертности в империи зла до 14 лет.
foster12    01.03.2018, 12:04
Оценка:  +2
foster12
Сначала народ спаивают продавая дешевую водку а потом строят вытрезвители.
Gagarinn    01.03.2018, 11:23
Оценка:  +5
Gagarinn
Бу-га-га!
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