В России вернут вытрезвители

Также в РФ появится скорая помощь по выведению из запоя.

В России вновь откроют вытрезвители и введут скорую помощь по выведению из запоя, которая будет оказывать услуги на дому. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в интервью Известиям.

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Брюн рассказал, что пока неизвестно когда именно откроются вытрезвители, однако вопрос о их создании практически решен. Он добавил, что система вытрезвителей будут существовать в наркологических клиниках, при органах соцзащиты и как самостоятельные объекты.

В апреле в Москве запустят бесплатную скорую помощь по выведению из запоя, которая также будет выводить из состояния интоксикации при помощи капельниц и растворов.

“Сверхзадача - не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости - госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения“, - отметил Брюн.

Напомним, с 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и продажу энергетических напитков, которые содержат спирт. Ранее в октябре 2017 года в РФ истек срок запрета на продажу спиртосодержащих продуктов, в том числе концентрата Боярышник.