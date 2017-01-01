В Албании задержали рекордную партию кокаина
Полиция Албании задержала рекордную партию кокаина в истории страны. Из Колумбии в грузе с бананами в страну прибыло 613 кг наркотика, которые предварительно оценили на сумму более 180 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Албании в четверг, 1 марта.
Операция по поимке наркотиков получила название "Последний снег". Правоохранители установили, что контейнер с кокаином был отправлен из Колумбии. В Албанию он прибыл транзитом через Италию и Мальту. После прибытия в порт Дуррес его отвезли на частный склад, после чего полиция начала операцию.
Собственника склада объявили в розыск, двое подозреваемых в транспортировке кокаина задержаны.
Ранее полиция Нидерландов изъяла 4,5 тонны кокаина из Колумбии. Задержаны шесть подозреваемых в контрабанде наркотиков.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet