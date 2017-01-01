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В Албании задержали рекордную партию кокаина

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Операция по поимке наркотиков получила название "Последний снег". Правоохранители установили, что контейнер с кокаином был отправлен из Колумбии.
Полиция Албании отчитывается об итогах операции "Последний снег"
Полиция Албании отчитывается об итогах операции "Последний снег"
asp.gov.al

Полиция Албании задержала рекордную партию кокаина в истории страны. Из Колумбии в грузе с бананами в страну прибыло 613 кг наркотика, которые предварительно оценили на сумму более 180 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Албании в четверг, 1 марта.

Операция по поимке наркотиков получила название "Последний снег". Правоохранители установили, что контейнер с кокаином был отправлен из Колумбии. В Албанию он прибыл транзитом через Италию и Мальту. После прибытия в порт Дуррес его отвезли на частный склад, после чего полиция начала операцию.

Собственника склада объявили в розыск, двое подозреваемых в транспортировке кокаина задержаны.

Ранее полиция Нидерландов изъяла 4,5 тонны кокаина из Колумбии. Задержаны шесть подозреваемых в контрабанде наркотиков.

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Теги: наркотики, Колумбия, кокаин, полиция, Албания, изъяли крупнейшую партию кокаина
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Источник: korrespondent.net

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