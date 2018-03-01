США заморозили все встречи с представителями властей Польши

Решение связывают со значительным ухудшением польско-израильских отношений в связи с принятием Польшей закона об Институте национальной памяти.

Уже в начале февраля Дуда не смог встретиться с вице-президентом США Пенсом EPA/UPG

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Американское правительство выступило с ульматумом для Варшавы - до тех пор, пока кризис польско-израильских отношений не будет разрешен, представители польских властей не смогут встретиться ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с вице-президентом Майком Пенсом, ни с другими представителями американских правительственных кругов.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на польское издание Onet.

Источники издания, связанные с польскими дипломатическими кругами, сообщают, что все встречи на высшем уровне были заморожены, а требования США вполне однозначны.

Стоит отметить, что начиная с мая Польша на месяц перенимает главенство в Совете Безопасности ООН. В связи с этим президент Анджей Дуда и премьер-министр Моравецкий должны были совершить рабочие визиты в США. Эту поездку МИД Польши относил к самым важным дипломатическим событиям года, и приложил значительные усилия для того, чтобы организовать встречи с президентом Трампом и вице-прпезидентом Пенсом. Однако в связи с кризисом в польско-израильских отношениях из Белого дома поступил сигнал.

“В деликатной манере американцы сообщили нам, что с организацией встреч с высшим руководством США возникнет проблема“, - сообщает источник.

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Польские СМИ также уточняют, что в начале февраля, президент Анджей Дуда совершал визит в Южную Корею в связи с Зимней Олимпиадой, он планировал встретиться с находящимся там же вице-президентом США Майком Пенсом, однако организовать встречу так и не удалось.

Официальных комментариев польских властей пока нет.

Напомним, в Польше в четверг, 1 марта, вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который расширяет полномочия учреждения в деле расследования “преступлений, совершенных против польского народа“.

В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, что страна якобы заморозила закон об Институте национальной памяти.