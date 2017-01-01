СБУ опубликовала доказательства того, что ЧВК Вагнер напрямую контактирует с представителями российских спецслужб.

В Сирии воюют сотни наемников из России medialeaks.ru

СБУ опубликовала переговоры главаря ЧВК Вагнер Дмитрия Уткина с представителем российских спецслужб по имени Игорь (позывной Ноябрь). Эти материалы подтверждают использование Россией “частной армии“ в других странах.

По данным СБУ, это беседа состоялась 21 февраля 2015 года. Обсуждалось дальнейшее сотрудничества ЧВК с Генштабом Вооруженных сил РФ.

Читай также: Почему едут? Из-за бедности - мать убитого наемника из РФ

Служба безопасности Украины утверждает, что руководство российского Генштаба решало формат участия в сирийском конфликте на стороне президента Башара Асада в феврале 2015 года. Тогда россияне рассматривали два варианта операции: использование подразделений регулярных войск РФ или “вагнеровцев“.

“Решение было принято в пользу подразделения спецслужб РФ ЧВК “Вагнера“. Ключевым аргументом “за“ стала возможность скрытия Генштабом ВС РФ гибели российских военнослужащих во время боевых действий в Сирии во избежание негативного общественного резонанса“, – заявили в СБУ.

Как Вагнер попал в Сирию: СБУ опубликовала переговоры 0:00 / 01:17

Читай также: Россияне сказали, что их там не было - Мэттис о разгроме Вагнера

Напомним, недавно журналисты рассказали о том, как в составе ЧВК Вагнер воюют граждане Украины, преимущественно из оккупированных территорий.

В феврале ЧВК Вагнер понесла большие потери при попытке захватить нефтезавод. СМИ выяснили, что Россия знала об этом, но своих наемников не спасла.