СМИ: Россия может прекратить сотрудничество с ЕСПЧ

В России жалуются на "двойные стандарты" в практике ЕСПЧ и то, что суд якобы не учитывает особенности российской правовой системы.

Россия изучает возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом в четверг, 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

“При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, – пожаловался один из собеседников агентства. – Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике “двойных стандартов“.

При этом отмечается, что “аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание“.

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Собеседники добавили, что “неправомерное лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы – ред.) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей“.

“Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым“, – пояснили источники.

“Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы“, – заключили источники агентства.

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Россия в 1996 году подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения.

В 2017 году ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить почти 3 млн евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года. Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники. Минюст РФ тогда заявил, что не согласен с этим и обжаловал решение суда.