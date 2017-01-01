В Германии заявили, что атака хакеров все еще продолжается

Кибератака на немецкие правительственные сети, которая могла длиться целый год, до сих пор продолжается. В бундестаге возмущены тем, что узнали об атаки из СМИ.

В Германии продолжается кибератака на правительственные сайты. Об этом в четверг, 1 марта, заявил председатель профильного комитета бундестага Армин Шустер после экстренного заседания, сообщает Укринформ.

"Это была настоящая кибератака на часть правительственных сетей. Это все еще продолжающийся процесс, все еще продолжающаяся атака", - признал Шустер.

Он отметил, что в связи с этим открытые дискуссии по этому поводу были бы попросту предупреждением нападающему, которые ему, нападающему, предоставлять не следует.

Члены комиссии бундестага также выразили свое возмущение тем, что не были проинформированы о кибернападении хакерской группы APT28, которую обычно связывают с Россией, ранее.

Парламентарии узнали об атаке хакеров только из публикации агентства dpa, что "крайне досадно", - заявил замглавы комиссии, член партии "зеленых" Константин фон Нотц. Он потребовал пояснений и наказания ответственных.

Федеральное правительство пытается держать процесс под контролем, заявили представители комитета. Полную оценку ущерба дать они не готовы, это было бы преждевременным. Парламентский комитет будет говорить об этом на следующем заседании.

Напомним, в среду, 28 февраля, немецкие СМИ сообщили, о том, что серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией.

Как сообщалось, в США заявили, что кибератаки обошлись экономике США в 2016 году в сумму от $57 млрд до $109 млрд.

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