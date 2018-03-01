В России массово смотрят пиратскую версию Киборгов – режиссер

Пиратские копии фильма Киборги распространяются не только в Украине, но и в России. А Канада, США и страны Балтии хотят запустить фильм в прокат.

Фильм о защитниках донецкого аэропорта Киборги стал очень популярным среди россиян. Об этом рассказал режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев в эфире 5 канала.

Он отметил фиксацию массового скачивания пиратской версии российскими пользователями.

"Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", - рассказал режиссер.

Вместе с тем режиссер добавил, что не преувеличивает влияния ленты на сознание россиян.

"Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение, но если человек, который живет в России, увидев фильм Киборги, начнет ставить сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто", - подытожил Сеитаблаев.

Следует отметить, что лента приобрела неслыханную популярность и, несмотря на все усилия правовладельцев, пиратские копии все равно продолжают появляться в сети. Однако она уже доступна для легального просмотра в онлайн-кинотеарах, список которых авторы обещают увеличить.

Как известно, фильм Киборги появился на экранах кинотеатров 7 декабря 2017 года и в первый же уикенд проката собрал более восьми миллионов гривен.

Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Пять гривен с каждого приобретенного билета будут перечислены на помощь семьям погибших в боях за аэродром.

Кроме того, Канада, США и страны Балтии хотят запустить в прокат фильм Киборги.

Как сообщалось, фильм Киборги подадут на Оскар.