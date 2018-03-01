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Презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео

Комментариев: 3
В то время, когда Путин рассказывал о суперновом оружии, зрителям показывали кадры из фильма 2007 года о ракете Сатана.
Путин выступил с посланием к Федеральному собранию
Путин выступил с посланием к Федеральному собранию

Во время выступление Владимира Путина в четверг, 1 марта, во время которого он рассказал о новейших ракетах, транслировались кадры 2007 года. Об этом сообщают Republic.

О новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, Путин заявил во время выступления с посланием к Федеральному собранию.

Выступление Путина сопровождали демонстрационные ролики, один из которых позаимствовал кадры семилетней давности.

Путин сообщил, что в России разработали новейшую ракету с ядерной силовой установкой Сармат, которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны. При этом присутствующим демонстрировали анимацию, как она работает.

На самом деле, это фильм Первого канала 2007 года, посвященного ракете Сатана. В оригинале боеголовки поражают цель, в путинском послании этот момент не показали.

 

 

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Теги: Россия, Путин, ракета, видео, оружие
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Комментариев (3)
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СекретныйУчоный    01.03.2018, 22:55
Оценка:  +2
СекретныйУчоный
Предметом гордости для россиян есть не уровень жизни, а "чтобы нас все боялись".
Asmo    01.03.2018, 20:41
Оценка:  +6
Asmo
Там где то в саратовской области еще со времен разработок совка осталась летающая тарелка, реально на то время летала, но правда не особо высоко и долго, всё жду, когда же РФ-ия "изобретет" эту тарелку!!! Всё советское оружие уже раза по два перекрасили, собаку "утопили",летающий топор, где тарелка?
Улан    01.03.2018, 20:27
Оценка:  +5
Улан
ДБ!
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