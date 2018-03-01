Презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео

В то время, когда Путин рассказывал о суперновом оружии, зрителям показывали кадры из фильма 2007 года о ракете Сатана.

Во время выступление Владимира Путина в четверг, 1 марта, во время которого он рассказал о новейших ракетах, транслировались кадры 2007 года. Об этом сообщают Republic.

О новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, Путин заявил во время выступления с посланием к Федеральному собранию.

Выступление Путина сопровождали демонстрационные ролики, один из которых позаимствовал кадры семилетней давности.

Путин сообщил, что в России разработали новейшую ракету с ядерной силовой установкой Сармат, которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны. При этом присутствующим демонстрировали анимацию, как она работает.

На самом деле, это фильм Первого канала 2007 года, посвященного ракете Сатана. В оригинале боеголовки поражают цель, в путинском послании этот момент не показали.