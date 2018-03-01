Пучдемон отказался возглавлять Каталонию

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от руководства правительством региона. Он хочет видеть на это должности находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается руководить правительством Каталонии в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса. Об этом передают РИА Новости.

"Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности "Вместе за Каталонию" (коалиция, возглавляемая Пучдемоном). Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме", — заявил Пучдемон.

По его словам, в ближайшие дни он соберет членов каталонского парламента на "торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости".

Напомним, бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова выдвинут кандидатом на пост главы региона.

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