Венгрия обвинила Украину в "разрушении" языкового закона

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал аннулирование языкового закона Кивалова-Колесниченко. По словам дипломата, это "брутальная атака" на права меньшинств.

Решение Конституционного суда Украины относительно языкового закона Кивалова-Колесниченко свидетельствует о "брутальной атаке" украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщается на официальном сайте правительства Венгрии.

Так, по мнению министра, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле.

"Любой, кто сомневался, действительно ли меньшинства находятся под атакой в Украине, теперь получил ответ на вопрос", - заявил Сийярто.

По его словам, атака на меньшинства началась с закона Об образовании.

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона Об образовании и продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", - добавил Сийярто.

Напомним, Конституционный суд Украины принял решение, что языковой закон Колесниченко-Кивалова утратил силу.

Также напомним, что инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" был принят 3 июля 2012 года. Закон вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet