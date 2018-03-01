США: С нашими ядерными силами никто не сравнится
Президент США намерен защищать страну и поддерживать мир через силу. Американский оборонный потенциал никому не уступает и не будет уступать, уверяют в США.
Белый дом и Госдепартамент в ответ на заявления президента России Владимира Путина о новых системах оружия заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится, передает РИА Новости.
"Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", – говорится в заявлении, которое независимо друг от друга зачитали официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт.
В Госдепе отметили, что ядерная доктрина США ответила на некоторые вызовы и страна продвигается к модернизации ядерного арсенала, с потенциалом которого никто не сравнится.
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Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время выступления Путин рассказал о новейшем оружии, которое разработала и создала Россия.
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