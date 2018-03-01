Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США: С нашими ядерными силами никто не сравнится

Комментариев: 1
Президент США намерен защищать страну и поддерживать мир через силу. Американский оборонный потенциал никому не уступает и не будет уступать, уверяют в США.
Военный с флагом США
Военный с флагом США
 
Белый дом и Госдепартамент в ответ на заявления президента России Владимира Путина о новых системах оружия заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится, передает РИА Новости.
 
"Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", – говорится в заявлении, которое независимо друг от друга зачитали официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт.
 
В Госдепе отметили, что ядерная доктрина США ответила на некоторые вызовы и страна продвигается к модернизации ядерного арсенала, с потенциалом которого никто не сравнится.

Лавров: США готовят Европу к ядерному удару по РФ
 
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время выступления Путин рассказал о новейшем оружии, которое разработала и создала Россия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Белый Дом, ядерное оружие, Госдеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Улан    01.03.2018, 23:49
Оценка:  -3
Улан
Пук
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь