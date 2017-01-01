В США готовят к испытанию гиперзвуковое оружие

В США отметили, что разработка подобного оружия стоит в приоритете.

Разработки ведутся уже несколько лет darpa.mil

В США планируют в 2019 году начать испытания сверхзвукового оружия, в частности ракеты. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Глава Агентства оборонных перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер заявил, что агентству увеличили бюджет и предоставили все необходимые ресурсы для создания нового оружия.

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Он отметил, что это необходимо, поскольку в США понимают, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай. Уокер добавил, что разработка идет уже несколько лет совместно с ВВС США, НАСА, сухопутными силами и ВМС. По его словам, эта задача стоит в приоритете.

Напомним, 1 марта Белый дом и Госдепартамент в ответ на заявления президента России Владимира Путина о новых системах оружия заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится.

Также 1 марта президент Путин назвал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО).