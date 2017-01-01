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Парламент Армении избрал нового президента

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Армен Саркисян вступит в полномочия 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку, а страна полностью перейдет к парламентской форме правления.
Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян
Пресс-служба Национального собрания Армении

Парламент Армении тайным голосованием избрал президентом страны бывшего премьер-министра, экс-посла в Великобритании Армена Саркисяна. Он был единственным кандидатом, сообщает Интерфакс в пятницу, 2 марта.

"За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против – десять, один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить минимум 79 голосов из 105 депутатов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатура Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации Дашнакцутюн (АРФД).

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершаются 9 апреля.

Новый президент Армении вступит в полномочия 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку. В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет.

С вступлением в должность нового президента страна полностью перейдет к парламентской форме правления.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане пройдут досрочные выборы президента. Голосование перенесли на 11 апреля, а не 17 октября, как это анонсировалось ранее.

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Теги: Выборы, президент, Армения, парламент, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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