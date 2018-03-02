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Депутата Госдумы РФ обвинили в домогательствах

Комментариев: 2
Продюсер телеканала Дождь Дарья Жук обвинила в домогательствах депутата Госдумы из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Представитель власти назвал это провокацией.
Слуцкого обвинили в домогательствах
Слуцкого обвинили в домогательствах
vladtime.ru

В России продюсер телеканала Дождь Дарья Жук обвинила в домогательствах депутата Госдумы из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает Эхо Москвы.

Отмечается, что Жук направила обращение в комиссию Госдумы по этике.

По словам члена комиссии по вопросам депутатской этики Александра Кравца, рассмотреть обращение в ближайшие две недели не получится. Также он отметил, что это единственная жалоба на Слуцкого на данный момент.

В то же время, по данным СМИ, Жук стала второй женщиной, которая открыто заявила о домогательствах со стороны Слуцкого. Ранее с публичными обвинениями выступила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.

Сам Слуцкий все обвинения в свой адрес называет провокацией.

Напомним, ранее сообщалось, что депутата литовского Сейма Кюстутиса Пукаса обвинили в сексуальных домогательствах.

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Теги: Россия, Госдума РФ, депутат, обвинения, секс-скандал, домагання, ЛДПР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    02.03.2018, 20:31
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Типичный хряк-производитель.
Бувший_східняк    02.03.2018, 20:31
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Вишь, как он руками сзади захватывает?
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