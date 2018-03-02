В РФ многодетная семья назвала ребенка Россией

Девочка с необычным именем родилась в Воронежской области Российской Федерации в феврале. Россия Николаевна Шишкина стала шестым ребенком в семье.

В РФ многодетная семья из Воронежской области назвала родившуюся в феврале дочку необычным именем - Россия. Об этом в четверг, 1 марта, сообщается на сайте регионального управления ЗАГС.

"Дочку супруги назвали патриотическим именем - Россия", - говорится в сообщении.

В ЗАГСе отметили, что Россия в семье Николая и Натальи Шишкиных стала уже шестым ребенком.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Крыму семейная пара решила назвать новорожденного сына Биткоином.

Ранее главное управление юстиции в Киеве опубликовало список самых популярных и экзотических имен, которые киевляне давали новорожденным в 2017 году.