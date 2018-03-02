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В РФ многодетная семья назвала ребенка Россией

Комментариев: 3
Девочка с необычным именем родилась в Воронежской области Российской Федерации в феврале. Россия Николаевна Шишкина стала шестым ребенком в семье.
В РФ новорожденную девочку назвали Россией
В РФ новорожденную девочку назвали Россией
vrnzags.ru

В РФ многодетная семья из Воронежской области назвала родившуюся в феврале дочку необычным именем - Россия. Об этом в четверг, 1 марта, сообщается на сайте регионального управления ЗАГС.

"Дочку супруги назвали патриотическим именем - Россия", - говорится в сообщении.

В ЗАГСе отметили, что Россия в семье Николая и Натальи Шишкиных стала уже шестым ребенком.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Крыму семейная пара решила назвать новорожденного сына Биткоином.

Ранее главное управление юстиции в Киеве опубликовало список самых популярных и экзотических имен, которые киевляне давали новорожденным в 2017 году.

 

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Теги: Россия, семья, загс, имя
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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logmax    02.03.2018, 21:28
Оценка:  +2
logmax
А мальчика, седьмого ребенка, Воронежом назовут!
weightless    02.03.2018, 20:34
Оценка:  +1
weightless
Можно было
еще Скрепой назвать
Бувший_східняк    02.03.2018, 20:31
Оценка:  -4
Бувший_східняк
Мальчика?
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