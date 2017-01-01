В НАТО ответили на заявления Путина о новом оружии

Запугивания Путина в НАТО считают недопустимыми. Также в Альянсе заявили, что готовы защищать всех своих членов от любой угрозы.

Заявления президента России Владимира Путина с запугиванием НАТО неприемлемы и непродуктивны. Об этом в пятницу, 2 марта, говорится в комментарии пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, сообщает УНИАН.

В НАТО отметили, что их оборона не направлена против России.

“Российские заявления, которые угрожают, что Альянс может быть мишенью, являются неприемлемыми и непродуктивными. Как мы неоднократно заявляли, противоракетная оборона Альянса не разработана и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет за пределами евроатлантического региона“, - заявила она.

Лунгеску подчеркнула, что НАТО является оборонительным союзом, который готов защищать всех членов от любой угрозы.

“Мы не хотим новой “холодной войны“ или новой гонки вооружений. Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые создают доверие и уверенность на благо всех. Мы продолжаем работать над повышением военной предсказуемости и прозрачности, в том числе, включая Совет НАТО - Россия. Мы также пытаемся модернизировать Венский документ ОБСЕ“, - подчеркнула пресс-секретарь НАТО.

Напомним, накануне Путин заявил о создании новейших ракет, аналогов нет ни у кого в мире, и которые могут обойти американскую противоракетную оборону.

Позже ракеты Путина высмеяли в соцсетях.