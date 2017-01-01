Трамп, Меркель и Макрон обсудили заявления Путина

Европейские лидеры и президент США выразили обеспокоенность по поводу заявлений главы российского государства о развитии ядерного оружия.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию. Американский лидер говорил с европейскими коллегами по отдельности в четверг, 1 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении администрации президента США отмечается, что "лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом".

Напомним, 1 марта Путин заявил, что Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты, которые могут обойти американскую противоракетную оборону.

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