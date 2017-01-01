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США на год продлили санкции против Венесуэлы

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В Белом доме считают, что обстановка в Венесуэле не улучшились, и продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США.
Венесуэла останется под американскими санкциями
Венесуэла останется под американскими санкциями

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Решением главы государства продлевается действие подписанных ранее указов о введении режима чрезвычайного положения и санкций в отношении Венесуэлы.

"Поскольку обстоятельства не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов, президент Трамп распорядился продлить действие введенных в марте 2015 года санкций еще на один год", – говорится в сообщении.

В США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении СМИ и притеснении оппозиции. Белый дом настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов в этой стране.

В августе 2017 года Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. Кроме того, были введены санкции против 13 высокопоставленных госчиновников Венесуэлы.

Позже США ввели новые санкции – в отношении госбондов Венесуэлы и нефтекомпаний этой страны.

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Теги: США, Венесуэла, Трамп, санкции, Дональд Трамп, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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