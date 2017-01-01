Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сомали смертник взорвал машину на военной базе, есть жертвы

Комментариев: 0
В результате двух взрывов в Сомали погибли четыре военных, в том числе все пострадавшие во время первого взрыва на базе. Ответственность за это взяла на себя группировка аль-Шабаб.
Последствия атаки смертника на военной базе в Сомали
Последствия атаки смертника на военной базе в Сомали
Voice of Nigeria

В Сомали смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал военную базу. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает Voice of Nigeria.

Отмечается, что теракт произошел в 30 километрах от столицы страны города Могадишо.

"Нападение, ответственность за которое взяла на себя группировка аль-Шабаб, случилось вскоре после пятничных молитв, когда военная база была почти пустая", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этот же день в Сомали погибли еще трое военных в результате подрыва грузовика, который перевозил раненых во время первого теракта солдат.

Напомним, 23 февраля в столице Сомали произошел двойной теракт. По уточненным данным в результате двух взрывов погибли 45 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Сомали, взрыв, военные, погибли, смертник, военная база, Могадишо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь