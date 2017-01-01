В Сомали смертник взорвал машину на военной базе, есть жертвы

В результате двух взрывов в Сомали погибли четыре военных, в том числе все пострадавшие во время первого взрыва на базе. Ответственность за это взяла на себя группировка аль-Шабаб.

Последствия атаки смертника на военной базе в Сомали Voice of Nigeria

В Сомали смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал военную базу. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает Voice of Nigeria.

Отмечается, что теракт произошел в 30 километрах от столицы страны города Могадишо.

"Нападение, ответственность за которое взяла на себя группировка аль-Шабаб, случилось вскоре после пятничных молитв, когда военная база была почти пустая", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этот же день в Сомали погибли еще трое военных в результате подрыва грузовика, который перевозил раненых во время первого теракта солдат.

Напомним, 23 февраля в столице Сомали произошел двойной теракт. По уточненным данным в результате двух взрывов погибли 45 человек.

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