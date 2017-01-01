В России во время пожара погибли четыре ребенка

Старшему из погибших детей было шесть лет, младшему – три года. Спастись на пожаре удалось двоим взрослым – мужчине и женщине, а также девочке 2010 года рождения.

В ночь на субботу, 3 марта произошел пожар в Александровском районе Владимирской области РФ. По предварительным данным, погибли четверо детей, сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МВД по региону.

Старшему из погибших детей было шесть лет, младшему – три года.

"Спастись на пожаре удалось двоим взрослым – мужчине и женщине, а также девочке 2010 года рождения", – сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании частного дома по улице Возрождения в городе Струнино поступило пожарным в 0:43 утра 3 марта. Общая площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение в 3:20 утра.

Накануне в Баку сгорел наркологический центр. Тогда погибли 24 человека, еще четверо пострадали. Всего в здании находилось 55 человек.

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