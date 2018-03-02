Трамп сел на диету - Bloomberg

Главный врач Белого дома Ронни Джексон рекомендовал президенту США Дональду Трампу сократить потребление углеводов и жиров. За ужином Трамп мог съесть два Биг-Мака, две порции Филе-о-Фиш и выпить молочно-шоколадный коктейль.

Президент США Дональд Трамп по рекомендации врача сел на временную диету, отказавшись от фастфуда. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источники в администрации американского лидера.

Отмечается, что до этого за ужином Трамп мог съесть два Биг-Мака, две порции Филе-о-Фиш и выпить молочно-шоколадный коктейль.

В январе главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил Трампу, что тот находится на грани ожирения: американский лидер весил 108,4 кг при росте 190,5 см. По данным нормативов американского Центра контроля и профилактики заболеваний, Трампу не хватало около 400 г до нижней границы ожирения.

Для снижения веса президенту США рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а также заниматься ежедневными физическими упражнениями.

По информации издания, Трамп уже около двух недель не употребляет гамбургеры, но иногда делает себе послабления, завтракая беконом.

Ранее диетологи назвали пиццу одним из самых полезных блюд на завтрак.

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