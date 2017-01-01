Местный житель пожаловался, что такой ремонт происходит после доклада президента Владимира Путина о том, что нужно ликвидировать плохие региональное дороги.

В российской городе Вязьма в Смоленской области начали проводить ремонт дороги с помощью снега. Местный житель стал очевидцем того, как снег вперемешку с асфальтом положили в ямы, а следом "утрамбовали" КамАЗом.

"Белое – это не соль, это снег. Снегом у нас начали заделывать ямки. И это после доклада президента Владимира Путина о том, что нужно ликвидировать плохие региональное дороги... Это просто смешно видеть", – сказал мужчина и опубликовал видео в соцсети ВКонтакте.

Он отметил, что после укатки грузовиком дорожное покрытие стало выглядеть немного лучше, "но все равно снег дает о себе знать".

Cмотрите фотогалерею: В России ямы на дорогах латают с помощью снега

Ранее в российском Воронеже ямы на дорогах заложили матрасами. Местные жители считают, что таким способом они показали ответственным лицам, где главные проблемы с дорогами.

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