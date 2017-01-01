Подаренный российскому призеру Олимпиады BMW выставили на торги

Цена машины – четыре млн руб. Стоимость аналогичной модели в максимально "бюджетной" комплектации у официальных дилеров начинается с 2,7 млн руб.

Один из BMW X4, врученных российским призерам Олимпиады-2018, выставлен на продажу. Объявление опубликовано на сайте auto.ru.

Указано, что BMW X4 украшен олимпийской символикой и имеет пробег 21 км. Комплектация, по словам автора, "близка к максимальной", регистрацию в ГИБДД автомобиль не прошел.

Цена машины – 4 млн руб. Стоимость аналогичной модели в максимально "бюджетной" комплектации у официальных дилеров начинается с 2,7 млн руб.

"В качестве контактного лица указан Александр Петров. Человека с таким именем среди призеров Олимпиады в Пхенчхане нет. Судя по тому, что на продажу выставлен BMW X4 30d, владельцем машины должен быть кто-то из серебряных медалистов. Таких в команде 13 человек", – сообщает РБК.

Отметим, российские победители и призеры Олимпиады получили ключи от призовых автомобилей BMW X5 и BMW X4 разной комплектации.

Однако президент Фигурного катания России Александр Горшков заявил, что спортсмены получили автомобили немецкого производителя классом ниже, чем им обещали.

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