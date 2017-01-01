Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Непогода в Европе: число погибших превысило 60

Комментариев: 0
Из-за непогоды за последнюю неделю умерли более 60 человек, в том числе 23 в Польше, семь в Словакии, шесть в Чехии и пять в Литве. Смертельные случаи зарегистрированы в ряде других стран.
В Европе из-за морозов погибли более 60 человек
В Европе из-за морозов погибли более 60 человек

В Европе в результате снегопадов и морозов  погибли уже более 60 человек. Об этом в субботу, 3 марта, пишет AFP.

Отмечается, что вечером в пятницу, 2 марта, ситуация со снегопадами несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной. Это привело к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах.

Так, за последнюю неделю из-за непогоды умерли более 60 человек, в том числе 23 в Польше, семь в Словакии, шесть в Чехии и пять в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.

Во Франции из-за ухудшения погодных условий погибли по крайней мере девять человек, в том числе четыре лыжника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе из-за аномально морозной погоды погибли десять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, Польша, Италия, снегопады, Чехия, Литва, Словакия, снегопад, холод, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь