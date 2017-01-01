Непогода в Европе: число погибших превысило 60
В Европе в результате снегопадов и морозов погибли уже более 60 человек. Об этом в субботу, 3 марта, пишет AFP.
Отмечается, что вечером в пятницу, 2 марта, ситуация со снегопадами несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной. Это привело к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах.
Так, за последнюю неделю из-за непогоды умерли более 60 человек, в том числе 23 в Польше, семь в Словакии, шесть в Чехии и пять в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.
Во Франции из-за ухудшения погодных условий погибли по крайней мере девять человек, в том числе четыре лыжника.
Напомним, ранее сообщалось, что в Европе из-за аномально морозной погоды погибли десять человек.
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