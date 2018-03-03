В Польше передали в суд первый иск по закону о нацпамяти
Общественная организация Польская лига против клеветы в пятницу, 2 марта подала в суд на аргентинское издание Pagina 12, обвинив его в нарушении закона об Институте нацпамяти, сообщает Radio Poland.
Накануне, 1 марта закон вступил в силу.
Отмечается, что приближенная к польскому правительству общественная организация Польская лига против клеветы обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и хорошей репутации польских солдат".
В Польской лиге против клеветы заявили, что издание использовало фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.
Тогда, в 1941 году, группа польского населения в селе Едвабном учинила погром и убила не менее 300 еврейских соседей во время немецкой оккупации.
Как сообщалось, в Польше оппозиция представила поправки к "антибандеровскому" закону.
Напомним, в Польше создают отдельный орган для борьбы с фашизмом.
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