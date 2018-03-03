У Белого дома застрелился человек

По данным полиции, мужчина у Белого дома выстрелил в себя сам. Больше никто не пострадал. Во время происшествия президента Трампа в здании не было.

Перед зданием Белого дома в субботу, 3 марта, застрелился человек, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что полиция устанавливает личность человека, который нанес себе ранения у забора Белого дома. По предварительным данным, в результате происшествия больше никто не пострадал.

Уточняется, что во время происшествия президента в здании администрации не было.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп находятся в Мар-а-Лаго во Флориде. Они планируют вернуться в Вашингтон в субботу вечером на ежегодный ужин Gridiron Club", - говорится в телесюжете.

Заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли сообщил, что Дональд Трам был проинформирован об инциденте.

Пресс-секретарь секретной службы Кэти Милхоан сказала, что инцидент произошел на линии северного ограждения, жертва получила одно огнестрельное ранение, а сотрудники секретной службы не стреляли.

Как сообщалось, 21 январе Белый дом не отвечал на звонки. Позвонившие вместо голоса сотрудника администрации президента слышат запись автоответчика.

В декабре Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству.

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