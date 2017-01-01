Из-за шторма в США погибли пять человек

Шторм принес с собой ураганный ветер, снег и проливной дождь, пострадали жители нескольких штатов – от Мэна до Северной Каролины. Сила ветра превышала 80 км\час.

В результате шторма ураганной силы, который обрушился на северо-восточное побережье США в пятницу, 2 марта, погибли пять человек. Об этом сообщает Голос Америки.

Как отмечается, среди жертв стихии – 6-летний ребенок в штате Вирджиния и 11-летний подросток в штате Нью-Йорк.

Мощный шторм принес с собой ураганный ветер, снег и проливной дождь, пострадали жители нескольких штатов – от Мэна до Северной Каролины.

Авиакомпании отменили более 2800 рейсов, преимущественно в районе Нью-Йорка. В пятницу были закрыты федеральные учреждения в Вашингтоне. Приостановлено железнодорожное сообщение между Бостоном и Вашингтоном.

Сила ветра превышала 80 км\час, порывы достигали скорости 145 км\час.

Прибрежные улицы Бостона оказались затоплены: в городе был зарегистрирован самый высокий уровень воды с 1928 года, когда впервые стали проводиться подобные измерения, – 4,47 м.

Губернатор штата Массачусетса Чарли Бейкер призвал Национальную гвардию оказать помощь жителям пострадавших районов.

Из-за урагана без электричества осталось более 1,6 млн частных домов и других зданий.

В субботу на Северо-востоке США сохраняется ветреная ненастная погода. Водителей на дорогах призвали быть особенно осторожными.

Напомним, в Амстердаме впервые за шесть лет замерзли каналы.

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