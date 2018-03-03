Стало известно, как будет выглядеть внутри капсула Hyperloop

Капсулы показали на выставке в Дубае. Внутри они оказались очень просторны. По ним могут свободно перемещаться пассажиры и стоять в полный рост.

Компания Virgin Hyperloop One показала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда на выставке в Дубае. Об этом сообщает издание Electrek.

Как отмечается, макет пассажирской капсулы Hyperloop был продемонстрирован в партнерстве с Dubai Roads and Transport Authority (Дорожно-транспортное ведомство Дубая) в City Walk Dubai в рамках месяца инноваций в ОАЭ.

Как оказалось, капсулы внутри очень просторны. По ним могут свободно перемещаться пассажиры и стоять в полный рост.

Напомним, Министерство инфраструктуры анонсировало создание Центра транспортных инноваций. Новое ведомство запустит в Днепре первую тестовую площадку Hyperloop.

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