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Стало известно, как будет выглядеть внутри капсула Hyperloop

Комментариев: 1
Капсулы показали на выставке в Дубае. Внутри они оказались очень просторны. По ним могут свободно перемещаться пассажиры и стоять в полный рост.
Так выглядит капсула внутри
Так выглядит капсула внутри
electrek.co

Компания Virgin Hyperloop One показала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда на выставке в Дубае. Об этом сообщает издание Electrek.

Как отмечается, макет пассажирской капсулы Hyperloop был продемонстрирован в партнерстве с Dubai Roads and Transport Authority (Дорожно-транспортное ведомство Дубая) в City Walk Dubai в рамках месяца инноваций в ОАЭ.

Как оказалось, капсулы внутри очень просторны. По ним могут свободно перемещаться пассажиры и стоять в полный рост.

Напомним, Министерство инфраструктуры анонсировало создание Центра транспортных инноваций. Новое ведомство запустит в Днепре первую тестовую площадку Hyperloop.

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Теги: выставка, Дубай, Hyperloop
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Улан    03.03.2018, 23:44
Оценка:  0
Улан
Отлично!Осталось впихнуть её в ГТС(все равно скоро газа не будет)И полетят безвизкапсулы из Жмеринки в Амстердам!Из Пятихаток в Женеву!
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