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Северная Корея готова к переговорам с США

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Северная Корея готова к переговорам с Соединенными Штатами Америки только на равных и без предварительных условий, заявили в МИД КНДР.
Флаг КНДР
Флаг КНДР
 
Северная Корея пойдет на переговоры с США безо всяких предварительных условий. Об этом заявили в МИД КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 
 
В Пхеньяне отметили, что переговоры должны отвечать взаимным интересам, должны вестись на равных основаниях и без предварительных условий. 
 
В МИД КНДР заверили, что готовы как к диалогу с США, так и к военному противостоянию. 
 
"Мы никогда не находились в противостоянии с Соединенными Штатами в течение последних десятилетий переговоров на высшем уровне, и этого не произойдет в будущем", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи. 

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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