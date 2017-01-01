Северная Корея готова к переговорам с США

Северная Корея готова к переговорам с Соединенными Штатами Америки только на равных и без предварительных условий, заявили в МИД КНДР.

Северная Корея пойдет на переговоры с США безо всяких предварительных условий. Об этом заявили в МИД КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне отметили, что переговоры должны отвечать взаимным интересам, должны вестись на равных основаниях и без предварительных условий.

В МИД КНДР заверили, что готовы как к диалогу с США, так и к военному противостоянию.





США назвали приоритетное решение проблемы КНДР "Мы никогда не находились в противостоянии с Соединенными Штатами в течение последних десятилетий переговоров на высшем уровне, и этого не произойдет в будущем", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.

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