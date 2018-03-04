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Учительница из Петербурга занималась сексом с подростком

Комментариев: 7
Развращенный мальчик из небедной семьи, учится в частной школе. Заявление на учительницу написала мама.
Учительницу подозревают в совращении мальчика-мажора
Учительницу подозревают в совращении мальчика-мажора
depositphotos.com

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В Санкт-Петербурге за совращение школьника задержали 35-летнюю учительницу. В полицию обратилась мать 15-летнего подростка.

Как выяснила Фонтанка, женщине вменяют две статьи Уголовного кодекса - развратные действия и половое сношение с лицом младше шестнадцати лет. По версии следствия, подозреваемая во время урока по своей инициативе склонила жертву к сексу. Учительницу задержали. На сегодняшний день она ограничена подпиской о невыезде.

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Развращенный -  единственный сын в небедной семье, глава которой работает в нефтяной компании. Мальчик числится в частной школе, но по факту учится на дому, учителя сами приходят.

СМИ отмечают, что из постов в соцсетях можно сделать вывод, что вряд ли школьник познал что-то, о чем представления не имел. Он позирует на фоне и за рулем дорогих иномарок, хвастает регулярными поездками за границу и, несмотря на школьный возраст, выпивает в клубах, состоит в любовных отношениях, хвастается личной встречей с Криштиану Роналду и знакомствами с другими мировыми звездами.

Заявление подано в ноябре, а уголовное дело возбуждено перед Новым годом. Но и двух месяцев расследования пока не хватает, чтобы предъявить учительнице обвинение в сексуальном домогательстве и соблазнении ученика.

Отметим, что подобная практика - обвинять учителей в домогательствах - распространена в США. К примеру, 30-летняя учительница английского языка из Флориды Дженифер Фитчер была осуждена на 22 года тюремного заключения за сексуальные контакты со своими 17-летними учениками.
 

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Теги: школа, совращение несовершеннолетних, учителя, Россия, Санкт-Петербург
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Комментариев (7)
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fulminate    04.03.2018, 11:17
Оценка:  +5
fulminate
Да богатый батя мог сам такую училку малому найти и доплатить за "дополнительные уроки". Да и сам мог "школьную программу" освежать периодически. А маманя всего этого прикола не поняла...
SergioS    04.03.2018, 11:02
Оценка:  +5
SergioS
Засунул училке? И что тут такого, тем более она была не против.
Глод    04.03.2018, 10:59
Оценка:  +5
Глод
Кто его маме об этом разболтал?
realМовчанюк    04.03.2018, 10:43
Оценка:  +4
realМовчанюк
... "любви все возрасты покорны..."
YO_ZURI    04.03.2018, 10:37
Оценка:  +5
YO_ZURI
вот же малому повезло, с учительницей сексом заняться
realМовчанюк    04.03.2018, 10:44
Оценка:  +3
realМовчанюк
опыта наберётся! всё нормально, секс дан природой для секса!
blya-tolyan    04.03.2018, 10:50
Оценка:  +3
blya-tolyan
руслики этого почему то не понимают. Они думают их туПин родил, ха-ха-ха.
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