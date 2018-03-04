Учительница из Петербурга занималась сексом с подростком

Развращенный мальчик из небедной семьи, учится в частной школе. Заявление на учительницу написала мама.

Читай также: В Челябинске на учительницу завели уголовное дело за сложные задания

В Санкт-Петербурге за совращение школьника задержали 35-летнюю учительницу. В полицию обратилась мать 15-летнего подростка.

Как выяснила Фонтанка, женщине вменяют две статьи Уголовного кодекса - развратные действия и половое сношение с лицом младше шестнадцати лет. По версии следствия, подозреваемая во время урока по своей инициативе склонила жертву к сексу. Учительницу задержали. На сегодняшний день она ограничена подпиской о невыезде.

Читай также: Создателя Counter-Strike подозревают в развращении несовершеннолетних

Развращенный - единственный сын в небедной семье, глава которой работает в нефтяной компании. Мальчик числится в частной школе, но по факту учится на дому, учителя сами приходят.

СМИ отмечают, что из постов в соцсетях можно сделать вывод, что вряд ли школьник познал что-то, о чем представления не имел. Он позирует на фоне и за рулем дорогих иномарок, хвастает регулярными поездками за границу и, несмотря на школьный возраст, выпивает в клубах, состоит в любовных отношениях, хвастается личной встречей с Криштиану Роналду и знакомствами с другими мировыми звездами.

Заявление подано в ноябре, а уголовное дело возбуждено перед Новым годом. Но и двух месяцев расследования пока не хватает, чтобы предъявить учительнице обвинение в сексуальном домогательстве и соблазнении ученика.

Отметим, что подобная практика - обвинять учителей в домогательствах - распространена в США. К примеру, 30-летняя учительница английского языка из Флориды Дженифер Фитчер была осуждена на 22 года тюремного заключения за сексуальные контакты со своими 17-летними учениками.

