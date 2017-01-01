Над Уралом пролетел огненный шар

В небе над Уралом увидели яркий болид. Скорее всего, это был метеороид, который летел с высокой скоростью. Подобное явление в одной местности наблюдается раз в год.

Над Уралом ночью в субботу, 3 марта, пролетел яркий болид. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале местного портала E1.RU.

Отмечается, что огненный шар попал на запись видеорегистратора в машине жителя Екатеринбурга.

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“Видна синяя вспышка, это говорит о высокой температуре, видимо, этот метеороид летел с высокой скоростью. Дробление тоже видно“, - прокомментировал ролик инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

В данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеороид можно назвать суперболидом.

“Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое“, - добавил специалист.

Напомним, ранее жители некоторых районов российского Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого явления - гало.