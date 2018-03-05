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Сирийские войска при поддержке РФ захватили часть Восточной Гуты

Комментариев: 6
За последние две недели в Восточной Гуте (Сирия) погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей.
Сирийские войска при поддержке РФ захватили часть Восточной Гуты
© EPA/UPG
Фото 1/17
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
  • Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
Сирийские войска при поддержке РФ захватили часть Восточной Гуты
Жертвы атак асадитов в Восточной Гуте, 3 марта 2018 года
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Войска сирийского диктатора Башара Асада усилили авиаудары, обстрелы позиций “оппозиционных сил“, в связи с чем контролируют 10% осажденного района Восточная Гута. Об этом сообщает  Deutsche Welle со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, атаки на позиции повстанцев стали более интенсивными, начиная с 1 марта.

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По данным правозащитников, в результате атак поддерживаемых Россией сирийских правительственных войск в районе Восточная Гута, начиная с 18 февраля, погибли более 640 мирных жителей, в том числе более 150 детей. Эти данные (о 600 погибших) подтвердили в ООН.

Отмечается, что в районе находятся около 400 тысяч людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Напомним, 24 февраля 2018 года Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. 26 февраля президент России Владимир Путин объявил гуманитарную паузу в Восточной Гуте. Однако СМИ сообщают, что бомбардировки этого района, расположенного вблизи сирийской столицы Дамаска, продолжаются. 2 марта Россия объявила о наземной операции в этом районе.

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Сирийский анклав Восточная Гута - последний крупный район возле сирийской столицы Дамаска, который удерживают повстанцы. 

 

 

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Теги: Сирия, война в Сирии, Восточная Гута
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Комментариев (6)
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KUPRIENKO_A    05.03.2018, 00:20
Оценка:  +7
KUPRIENKO_A
я всё понимаю, но причём тут дети???

давайте москву бомбить потом посмотрим что будут говорить русские по поводу своих детей.
i-dundel    05.03.2018, 00:20
Оценка:  +3
i-dundel
суки, и потом они о своих победах в Сирии отчитываются.Были бы это их дети, тогда б подумали.Ублюдки, слов нет
consul1985    05.03.2018, 00:20
Оценка:  -16
consul1985
когда порошенко отдаст приказ атакавать ОРДЛО, страдать будут украинские дети от рук ВСУ точно так же. ТАк что такие издержки войны
Ivanez    05.03.2018, 00:20
Оценка:  +9
Ivanez
Не тупите.
внучка_Петросяна    05.03.2018, 00:20
Оценка:  +2
внучка_Петросяна
ужас...бедные детки(((
mrf49    05.03.2018, 00:04
Оценка:  0
mrf49
Фашисты!!
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