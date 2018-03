Сирийские войска при поддержке РФ захватили часть Восточной Гуты

Войска сирийского диктатора Башара Асада усилили авиаудары, обстрелы позиций “оппозиционных сил“, в связи с чем контролируют 10% осажденного района Восточная Гута. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, атаки на позиции повстанцев стали более интенсивными, начиная с 1 марта.

По данным правозащитников, в результате атак поддерживаемых Россией сирийских правительственных войск в районе Восточная Гута, начиная с 18 февраля, погибли более 640 мирных жителей, в том числе более 150 детей. Эти данные (о 600 погибших) подтвердили в ООН.

Отмечается, что в районе находятся около 400 тысяч людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

No picture can illustrate more strongly the failure of the international community in Ghouta and Syria more broadly pic.twitter.com/bkoDKssOi8