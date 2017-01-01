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На границе с Россией стоят сотни фур

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Украина накануне перестала пускать фуры из-за снегопадов. На въезде в РФ очередей нет, рассказали в российской таможне.
Из-за сильных снегопадов Украине не впускает российские фуры
Из-за сильных снегопадов Украине не впускает российские фуры

Из-за сильных снегопадов на трассе М-3 из Москвы в Киев образовалась очередь из грузовых фур. Транспорт скопился на выезде из России на пункте пропуска Троебортное брянской таможни, сообщается на сайте российской таможни.

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Отмечается, что скопление фур произошло, поскольку Украина вечером 3 марта приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию по причиные сильных снегопадов.
 

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“Сейчас перед Троебортным на выезд из России находится более 250 грузовых транспортных средств“, - уточнили таможенники, добавив, что на въезд в Россию подобных очередей не наблюдается. 

Для того чтобы избежать очередей, брянская таможня посоветовала въезжающим в Россию с территории Украины водителям пересекать таможенную границу Евразийского экономического союза в автомобильных пунктах пропуска Новые Юрковичи или Погар.

Кроме того, МЧС России направило бригаду спасателей из 15 человек, а также пять единиц техники для растаскивания заторов, образовавшихся из-за сильного снегопада.

Напомним, 18-19 февраля Россия блокировала пропуск фур через границу в пункте пропуска Гоптовка - Нехотеевка, из-за этого там образовалась очередь из 120 грузовиков.

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Теги: Россия-Украина, граница, фуры, грузоперевозки
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