На границе с Россией стоят сотни фур
Из-за сильных снегопадов на трассе М-3 из Москвы в Киев образовалась очередь из грузовых фур. Транспорт скопился на выезде из России на пункте пропуска Троебортное брянской таможни, сообщается на сайте российской таможни.
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Отмечается, что скопление фур произошло, поскольку Украина вечером 3 марта приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию по причиные сильных снегопадов.
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“Сейчас перед Троебортным на выезд из России находится более 250 грузовых транспортных средств“, - уточнили таможенники, добавив, что на въезд в Россию подобных очередей не наблюдается.
Для того чтобы избежать очередей, брянская таможня посоветовала въезжающим в Россию с территории Украины водителям пересекать таможенную границу Евразийского экономического союза в автомобильных пунктах пропуска Новые Юрковичи или Погар.
Кроме того, МЧС России направило бригаду спасателей из 15 человек, а также пять единиц техники для растаскивания заторов, образовавшихся из-за сильного снегопада.
Напомним, 18-19 февраля Россия блокировала пропуск фур через границу в пункте пропуска Гоптовка - Нехотеевка, из-за этого там образовалась очередь из 120 грузовиков.