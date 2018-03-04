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В России заявили о разработке нового колесного танка

Комментариев: 10
Такой танк имеет колесную формулу 8x8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту.
Бумеранг на параде 9 мая 2015 года
Бумеранг на параде 9 мая 2015 года
EPA/UPG

В России разрабатывают танк на колесной платформе Бумеранг. Об этом в эфире телеканала Минобороны РФ Звезда заявил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

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“Это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе (...) Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время“, — заверил он.

Колесная платформа Бумеранг должна стать единой основой для создания боевых машин (БМП, БТР, колесных танков, а также шасси для техники специального назначения). Такой танк имеет колесную формулу 8x8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту. В легкой и средней весовой модификации машина может плавать. Впервые подобные машины показали два с половиной года назад, на параде 9 мая 2015 года.

Колесными танками принято называть современные тяжелые бронеавтомобили с пушечным вооружением. Их характеристики в плане огневой мощи в ряде случаев близки к таковым у основных боевых танков. Примерами такой техники служат американская самоходка M1128 семейства Stryker, французский бронеавтомобиль AMX-10RC и итальянская машина Centauro, все они вооружены 105-миллиметровыми орудиями.

Напомним, в феврале военные США опубликовали видеозапись, на которой запечатлен удар по подразделениям, лояльным Башару Асаду, в том числе по российским наемникам. На видео можно наблюдать, как ракета поражает танк Т-72.

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Теги: Россия, военная техника, танк
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Источник: lenta.ru

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Комментариев (10)
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ummon2    05.03.2018, 00:28
Оценка:  0
ummon2
Что это за вундервафля?
СекретныйУчоный    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +3
СекретныйУчоный
Для этого "танка" даже название есть: "Железный капут".
GooLe2222    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +3
GooLe2222
Это новый БТР, максимум БМП, какой нафиг танк.
рекрас    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +3
рекрас
Да отстали они от жизни. Сейчас это не актуально уже.
Сейчас в тренде Лыжи !
Ни или в крайнем случае, винтовые поплавки.
ShakhterDonetsk    04.03.2018, 19:30
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Советский союз именно так и умирал. Понавыпускали кучу танков, а нормальных товаров для народа сделать были не в состоянии. Теперь огромные поля за Уралом завалены этими гниющими Т-72, Т-80 ,Т-55 и тд. абсолютно никому не нужными. Их там сотни тысяч и все в ржавчине .
Solpadein    04.03.2018, 19:30
Оценка:  +2
Solpadein
ракеты и танки ,когда большая часть страны в разрухе)Проходили не давно подобное((
SEMPENTY    04.03.2018, 19:29
Оценка:  +2
SEMPENTY
А когда вы научитесь нормальные автомобили делать?
Кырмызы_вэ_бейаз    04.03.2018, 19:29
Оценка:  -8
Кырмызы_вэ_бейаз
Они научатся делать нормальные автомобили сразу после Украины.
ShakhterDonetsk    04.03.2018, 19:30
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
В Украине есть нормальная машина ЗАЗ Ланос с модификациями. Для своего класса вполне надежный автомобиль. Ждем чего то подобного от ВАЗа. Ждать можно очень долго - качество умирающего ВАЗа не выдерживает никакой критики.
z-u-b    04.03.2018, 19:29
Оценка:  +4
z-u-b
все самое лучшее детям
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