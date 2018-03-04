В России заявили о разработке нового колесного танка

Такой танк имеет колесную формулу 8x8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту.

В России разрабатывают танк на колесной платформе Бумеранг. Об этом в эфире телеканала Минобороны РФ Звезда заявил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

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“Это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе (...) Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время“, — заверил он.

Колесная платформа Бумеранг должна стать единой основой для создания боевых машин (БМП, БТР, колесных танков, а также шасси для техники специального назначения). Такой танк имеет колесную формулу 8x8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту. В легкой и средней весовой модификации машина может плавать. Впервые подобные машины показали два с половиной года назад, на параде 9 мая 2015 года.

Колесными танками принято называть современные тяжелые бронеавтомобили с пушечным вооружением. Их характеристики в плане огневой мощи в ряде случаев близки к таковым у основных боевых танков. Примерами такой техники служат американская самоходка M1128 семейства Stryker, французский бронеавтомобиль AMX-10RC и итальянская машина Centauro, все они вооружены 105-миллиметровыми орудиями.

Напомним, в феврале военные США опубликовали видеозапись, на которой запечатлен удар по подразделениям, лояльным Башару Асаду, в том числе по российским наемникам. На видео можно наблюдать, как ракета поражает танк Т-72.