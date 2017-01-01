Последний эсминец США покинул Черное море

Накануне черноморскую акваторию покинул другой американский корабль - USS Ross DDG 71, который участвовал в ракетном ударе по Сирии.

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney DDG-64 после двухнедельного пребывания в Черном море покинул его акваторию, сообщает ресурс Bosphorus Observer, следящий за передвижением боевых кораблей через турецкие проливы.

Корабль прошел через пролив Босфор в 06.00 по местному времени 3 марта.

USS Carney зашел в Черное море 18 февраля. Сообщалось, что USS Carney и Ross базируются в порту Рота в Испании в составе 6-го флота США.

28 февраля из Черного моря вышел однотипный ракетный эсминец ВМС США - USS Ross DDG 71. Он зашел в его акваторию 17 февраля. Ross провел в Черном море 12 дней. Корабль участвовал в ракетном ударе по Сирии.