Путин: Россия никогда не выдает своих граждан

Путин отказался выдать американцам граждан РФ, которых в США подозревают во вмешательстве в президентские выборы.

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не выдаст российских граждан Соединенным Штатам. Таким образом он в интервью NBC News прокомментировал обвинения США в отношении 13 россиян, которых Вашингтон требует выдать за вмешательстве в американские выборы 2016 года .

“Никогда. Россия вообще никогда не выдает своих граждан кому-либо, так же, как и США“, - сказал Путин.

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При этом российский президент не отверг, что к российскому делу могли быть причастны граждане РФ. Однако как бы там ни было эти люди не представляли правительство России, подчеркнул Путин.

“Я знаю, что они не представляли [в США] Российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею. Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают“, - сказал он.

Российский лидер отметил, что, по его мнению, они должны были “разговаривать не с прессой“, а с российскими официальными лицами.

“Пусть предоставят нам материалы, детали и данные [по этому делу]. Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом“, - заключил президент РФ.

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Ранее во время своего обращения Путин пригрозил миру уникальными ракетами. Вскоре США одобрили поставки противотанковых ракет Украине и продлили санкции против России на год.