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Путин: Россия никогда не выдает своих граждан

Комментариев: 9
Путин отказался выдать американцам граждан РФ, которых в США подозревают во вмешательстве в президентские выборы.
Путин во время послания
Путин во время послания

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не выдаст российских граждан Соединенным Штатам. Таким образом он в интервью NBC News прокомментировал обвинения США в отношении 13 россиян, которых Вашингтон требует выдать за вмешательстве в американские выборы 2016 года .

“Никогда. Россия вообще никогда не выдает своих граждан кому-либо, так же, как и США“, - сказал Путин.

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При этом российский президент не отверг, что к российскому делу могли быть причастны граждане РФ. Однако как бы там ни было эти люди не представляли правительство России, подчеркнул Путин.

“Я знаю, что они не представляли [в США] Российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею. Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают“, - сказал он.

Российский лидер отметил, что, по его мнению, они должны были “разговаривать не с прессой“, а с российскими официальными лицами.

“Пусть предоставят нам материалы, детали и данные [по этому делу]. Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом“, - заключил президент РФ.

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Ранее во время своего обращения Путин пригрозил миру уникальными ракетами. Вскоре США одобрили поставки противотанковых ракет Украине и продлили санкции против России на год.

 

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Теги: США, Путин, выборы в США, вмешательство в выборы США
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Комментариев (9)
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Коцман_Бобза    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +5
Коцман_Бобза
Может и не выдает, но зато постоянно бросает ....... или кидает.
квакль-бродякль    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +1
квакль-бродякль
Путину уже пора уйти. Но он ведь не читает этот форум!
krolikoff_net    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +3
krolikoff_net
Он давно уже ушел вперед ногами, примерно 15 февраля 2016 года. Правят российскими лохами местные олигархи через двойников, тройников и удлинителей.
colavova    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +2
colavova
"Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом“ В.В.Путин
Kiev83    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +6
Kiev83
Она их посылает на убой или ликвидирует за ненадобностью
LisyonoK    04.03.2018, 22:39
Оценка:  -4
LisyonoK
Слушай Путин, там всё решили. Ты будешь президентом, на 3 год тебя начнёт ненавидеть народ, на 4 ты подавишь оппозицию.... Ну и кончишь как все.
zveroboy111    04.03.2018, 19:30
Оценка:  -1
zveroboy111
І не червоніє.
Kolya1976    04.03.2018, 19:30
Оценка:  +2
Kolya1976
“Пусть предоставят нам материалы, детали и данные [по этому делу]“ - а також адреси, паролі і коди доступу до всіх серверів та сайтів, почтових ящиків та файлосховищ. Губу розкатав. Коли у себе якогось хакера пресують - так слідство та суд сурово "закриті і без розголошення".
Kolya1976    04.03.2018, 19:30
Оценка:  0
Kolya1976
І взагалі, спеціалістів такого рівня добровільно ворогу не віддають: або самим ще потрібен, або небезпечно - занадто багато знає, краще нещасний випадок з полонієм організувати.
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