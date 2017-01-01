Бывший посол Америки напомнил Путину об очередях в СССР

Американский дипломат рассказал о своей жизни в советской Москве и очередях за бананами, "жесткой туалетной бумагой" и "тощими курами".

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил российскому президенту Владимиру Путину об огромных очередях в Советском Союзе. Об этом он написал в своем Twitter.

"Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл", - написал Макфол, напомнив также об очередях за "жесткой туалетной бумагой" и "тощими курами".

Отметим, что в микроблоге Макфола развилась цела дискуссия с пользователями о жизни в СССР. На вопрос зачем он стоял в очередях, дипломат ответил, что "был голодный".

Таким образом бывший посол прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что он хотел бы предотвратить развал СССР. Отметим, что российский президент часто выражает сожаление о распаде Советского Союза.

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