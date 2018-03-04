Приземление самолетов осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.

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Посадку крупнейшего серийного авиалайнера в мире Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта сняли на видео.

В описании ролика говорится, что приземление лайнеров осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.

Посадку крупнейшего лайнера в шторм сняли на видео 0:00 / 02:40

Ранее посадку самолетов в условиях шторма и сильного бокового ветра в аэропорту Схипхол (Амстердам) запечатлели на видео.