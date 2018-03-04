Посадку крупнейшего лайнера в шторм сняли на видео
Приземление самолетов осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.
Смотри также: В Сети показали экстремальную посадку самолета во время шторма в Германии
Посадку крупнейшего серийного авиалайнера в мире Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта сняли на видео.
В описании ролика говорится, что приземление лайнеров осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.
Посадку крупнейшего лайнера в шторм сняли на видео
0:00 / 02:40
Ранее посадку самолетов в условиях шторма и сильного бокового ветра в аэропорту Схипхол (Амстердам) запечатлели на видео.
Эта же новость на Корреспондент