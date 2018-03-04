Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посадку крупнейшего лайнера в шторм сняли на видео

Комментариев: 1
Приземление самолетов осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.

Смотри также: В Сети показали экстремальную посадку самолета во время шторма в Германии

Посадку крупнейшего серийного авиалайнера в мире Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта сняли на видео.

В описании ролика говорится, что приземление лайнеров осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.

Посадку крупнейшего лайнера в шторм сняли на видео
0:00 / 02:40

Ранее посадку самолетов в условиях шторма и сильного бокового ветра в аэропорту Схипхол (Амстердам) запечатлели на видео.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самолет, видео, Airbus, лайнер, непогода, аварийная посадка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Solpadein    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -1
Solpadein
100% пудово пилот-Украинец!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь