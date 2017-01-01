Тсуга росла у северного входа в поместье. Ураган также сломал вирджинский кедр, который "оберегал могилу" первого президента США.

Обрушившаяся на территорию Соединенных Штатов буря повалило дерево, которое 227 лет назад посадил первый президент США Джордж Вашингтон. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook поместья Маунт-Вернон, где росла тсуга канадская.

От дерева, которое в 1791-м году губернатор Нью-Йорка Джордж Клинтон подарил Джорджу Вашингтону, остался только ствол.

Тсуга росла у северного входа в поместье. Буря также сломала вирджинский кедр, который, по словам представителей музея-поместья, "оберегал могилу Вашингтона".

Cмотрите фотогалерею: Буря повалила посаженное Вашингтоном дерево

Поместье Маунт-Вернон находится в округе Фэрфакс на берегу реки Потомак. В 1960-м году ему присвоили статус Национального исторического памятника.

Джордж Вашингтон унаследовал плантацию в 1751-м году и построил двухэтажный деревянный усадебный дом. В поместье сохранились его мебель и личные вещи. Здесь же первого президента похоронили вместе с супругой Мартой.

Тем временем, Европу накрыл холодный фронт, который прозвали "зверем с Востока" (beast from the east). К примеру британская экономика теряет один миллиард фунтов в сутки из-за похолодания и снегопадов.

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Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей Америки. Он был первым всенародно избранным президентом США и руководил страной с 1789 по 1797-й год.

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