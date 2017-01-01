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Буря повалила посаженное Вашингтоном дерево

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Тсуга росла у северного входа в поместье. Ураган также сломал вирджинский кедр, который "оберегал могилу" первого президента США.
Мощный ветер сломал тсугу, посаженную первым президентом США
Мощный ветер сломал тсугу, посаженную первым президентом США
facebook.com/HistoricMountVernon

Обрушившаяся на территорию Соединенных Штатов буря повалило дерево, которое 227 лет назад посадил первый президент США Джордж Вашингтон. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook поместья Маунт-Вернон, где росла тсуга канадская.

От дерева, которое в 1791-м году губернатор Нью-Йорка Джордж Клинтон подарил Джорджу Вашингтону, остался только ствол.

Тсуга росла у северного входа в поместье. Буря также сломала вирджинский кедр, который, по словам представителей музея-поместья, "оберегал могилу Вашингтона".

Поместье Маунт-Вернон находится в округе Фэрфакс на берегу реки Потомак. В 1960-м году ему присвоили статус Национального исторического памятника.

Джордж Вашингтон унаследовал плантацию в 1751-м году и построил двухэтажный деревянный усадебный дом. В поместье сохранились его мебель и личные вещи. Здесь же первого президента похоронили вместе с супругой Мартой.

Тем временем, Европу накрыл холодный фронт, который прозвали "зверем с Востока" (beast from the east). К примеру британская экономика теряет один миллиард фунтов в сутки из-за похолодания и снегопадов.

Посадку крупнейшего лайнера в шторм сняли на видео

Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей Америки. Он был первым всенародно избранным президентом США и руководил страной с 1789 по 1797-й год.

 

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Теги: США, буря, фото, непогода, Джордж Вашингтон
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Источник: korrespondent.net

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