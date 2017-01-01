Асад: США и их союзники поддерживают террористов

Сирийский лидер утверждает, что западная коалиция является военно-воздушными силами для ИГ и поддерживает аналогичные им террористические группировки.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает боевиков "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры" и других террористических группировок, пишет РИА Новости.



"Западная коалиция является военно-воздушными силами для ИГ. Эта коалиция поддерживает ИГ, "Джебхат ан-Нусру" и другие аналогичные им террористические группировки", - утверждает сирийский лидер.

Он подчеркнул, что западные страны используют тему применения химоружия как повод для нанесения авиаударов по правительственным войскам, а также пообещал, что операция против террористов в Восточной Гуте, продолжится, так как большинство ее жителей хотят уйти от террористов.

Ранее сообщалось, что российские и сирийские войска начали наземную операцию в Восточной Гуте, объяснив ее провокациями террористов.

Напомним, в Восточной Гуте, подконтрольной силам оппозиции и исламистам, сложилась критическая гуманитарная ситуация,

Начиная с 18 февраля, этот район подвергся массированным бомбардировкам. По данным ООН, в результате авиаударов и обстрелов за это время погибли около 600 человек, более двух тысяч получили ранения.

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