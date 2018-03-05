Дальность более 100 км: видео боевого запуска Искандер-М

Ракетный комплекс предназначен для поражения ПВО и ПРО.

В Российской Федерации на полигоне Капустин Яр военнослужащие ракетных войск Западного военного округа успешно провели боевой запуск баллистической ракеты Искандер-М.

Об испытаниях сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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“Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на “отлично“, — говорится в сообщении.

Пуск Искандера стал заключительным этапом тактического учения военнослужащих в рамках переобучения в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск.

Искандер представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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Искандер-М — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.

На полигоне Капустин Яр выполнен боевой пуск Искандер-М 0:00 / 01:09

Напомним, 2 марта в НАТО отметили, что их оборона не направлена против России.