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Дальность более 100 км: видео боевого запуска Искандер-М

Комментариев: 8
Ракетный комплекс предназначен для поражения ПВО и ПРО.
В учениях принимали участие военнослужащие ракетного соединения ЗВО
В учениях принимали участие военнослужащие ракетного соединения ЗВО
function.mil.ru

В Российской Федерации на полигоне Капустин Яр военнослужащие ракетных войск Западного военного округа успешно провели боевой запуск баллистической ракеты Искандер-М.

Об испытаниях сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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“Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на “отлично“, — говорится в сообщении.

Пуск Искандера стал заключительным этапом тактического учения военнослужащих в рамках переобучения в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск.

Искандер представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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Искандер-М — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.

На полигоне Капустин Яр выполнен боевой пуск Искандер-М
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Напомним, 2 марта в НАТО отметили, что их оборона не направлена против России.

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Теги: испытания, ПВО, баллистическая ракета, Искандер-М, Россия, оружие
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Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    05.03.2018, 12:00
Оценка:  +1
Бувший_східняк
А почему нет фото попадания в цель?
Woodbrother    05.03.2018, 12:10
Оценка:  +2
Woodbrother
Потому что Украина рассейскому ВПК больше ничего не поставляет .
diver117    05.03.2018, 11:48
Оценка:  +2
diver117
А скоро увидим подобные испытания аналога (Гром-2)?
Шкиряк_и_Зорин    05.03.2018, 10:46
Оценка:  +6
Шкиряк_и_Зорин
Теперь будем здесь рекламировать оружие страны-агрессора?
Woodbrother    05.03.2018, 11:11
Оценка:  +1
Woodbrother
В искандере система наведения сдалана в Украине.
ПейС_ДУК    05.03.2018, 11:30
Оценка:  0
ПейС_ДУК
На КТ315А.
Woodbrother    05.03.2018, 11:35
Оценка:  -1
Woodbrother
Нет, там 90% монтажа на специализированных БИС собственного изготовления ну и плюс гибридные микросборки.
diver117    05.03.2018, 11:47
Оценка:  +2
diver117
Бигмир регулярно это делает
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