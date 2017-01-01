В Македонии прошли массовые протесты против изменения названия страны

Македонцы не желают в угоду Греции менять название страны. Протестующие требовали, чтобы премьер-министр прекратил диалог с Грецией, а ООН признала существующее название.

В столице Македонии Скопье несколько тысяч людей в воскресенье, 4 марта провели акцию протеста против соглашения с Грецией, которое может привести к изменению названия страны, сообщает The Guardian.

Протестующие обвиняют правительство и главную оппозиционную партию в измене национальным интересам.

Они начали свой митинг возле статуи Александра Македонского на главной площади города Скопье.

"Мы собрались здесь, потому что мы должны занять свою позицию по вопросу названия, идентичности, Конституции и языка", - заявили организаторы собрания.

Сообщается, что протестующие требовали, чтобы премьер-министр страны Зоран Заєв прекратил переговоры с Грецией по разрешению спора относительно названия.

Также требовали, чтобы ООН приняла резолюцию, которая бы признала страну в соответствии с ее конституционным названием - Македония.

Первый протест против изменения названия прошел в Македонии вечером 27 февраля. Тогда на улицы Скопье вышли несколько тысяч человек.

Напомним, Македония ведет с Грецией многолетний спор о названии страны. В данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев озвучил четыре варианта нового названия страны. Он высказал убежденность в том, что Греция будет довольна любым из предложенных вариантов.

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