Саакашвили призвал грузинских однопартийцев вернуть власть в Грузии

Михаил Саакашвили призвал грузинскую оппозицию объединиться и выдвинуть на предстоящих выборах единого кандидата в президенты Грузии.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в воскресенье, 4 марта, призвал своих грузинских однопартийцев начать переговоры с другими партиями для выдвижения на предстоящих в октябре президентских выборах единого кандидата от оппозиции.

С таким видеообращением из Амстердама он обратился к своим однопартийцам из Единого национального движения (ЕНД). Соответствующее видеообращение опубликовал грузинский телеканал Rustavi.

"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили (Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр, миллиардер, которого оппозиция считает реальным правителем Грузии - ИФ), обрушить его феодальный двор", - заявил Саакашвили в видеообращении к членам ЕНД.

Один из лидеров ЕНД Ника Мелия заявил в понедельник журналистам, что консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, но не уточнил, с какими именно.

Примечательно, что в тот же день Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видео, снятое в том же месте, что и видеообращение к грузинским политикам. В нем Саакашвили призвал своих сторонников в Украине сплотиться против действующей власти.

Напомним, Михаила Саакашвили выдворили из Украины и запретили въезд до 2021 года.

Ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что в случае возвращения Михаила Саакашвили в Грузию, его ожидает арест.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet