Атомный авианосец США зашел во Вьетнам

Визит авианосца происходит по договоренности, которая была достигнута между руководством двух стран в 2017 году, и продлится четыре дня.

Боевые корабли Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем вошли во вьетнамский порт Дананг. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает Time.

Отмечается, что на борту американских кораблей находятся 6000 моряков.

Визит эскадры кораблей США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства.

Кроме этого, визит ВМС США будет способствовать поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития во Вьетнаме.

Согласно информации, визит авианосца происходит по договоренности, которая была достигнута между руководством двух стран в 2017 году, и продлится четыре дня.

Издание отмечает, что визит американского авианосца является первым со времен войны во Вьетнаме в 1975 году.

Напомним, ранее ВМС США опубликовали видео, на котором показано, как три американских авианосца Ronald Reagan, Nimitz и Theodore Roosevelt вошли в операционную зону Южной Кореи.

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