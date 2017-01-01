Историческая встреча: Ким Чен Ын примет делегацию из Южной Кореи

Десять высокопоставленных чиновникоа из Южной Кореи встретятся с с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во вреся своего визита в Пхеньян.

Политики из Южной Кореи прибыли в понедельник, 6 марта, в Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого состоится встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в состав южнокорейской делегации входят 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.

Ранее сестра Ким Чен Ына встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Она - первая из семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953.

Ранее президент США Трамп заявил, что не рискнет встречаться с Ким Чен Ыном лично, так как "общение с психом остается рискованным предприятием".

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