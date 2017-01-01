Историческая встреча: Ким Чен Ын примет делегацию из Южной Кореи
Политики из Южной Кореи прибыли в понедельник, 6 марта, в Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого состоится встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что в состав южнокорейской делегации входят 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.
Ранее сестра Ким Чен Ына встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Она - первая из семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953.
Ранее президент США Трамп заявил, что не рискнет встречаться с Ким Чен Ыном лично, так как "общение с психом остается рискованным предприятием".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet